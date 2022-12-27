До української електромережі підключили два блоки ТЕС – Шмигаль

Завдяки проведенню аварійно-відновлювальних робіт сьогодні до української електричної мережі вдалося підключити два блоки теплових електростанцій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.



Він наголосив, що зараз енергетики продовжують відновлювати пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру, а кількість споживачів, яким хоча б частково відновили постачання електрики, зростає.



«Діє відпрацьований алгоритм пріоритетності підключення споживачів. На першому місці – критична інфраструктура, на другому – військово-промисловий комплекс, на третьому – важливі виробництва, четверте – житловий фонд», – уточнив Шмигаль.



Прем'єр запевнив, що держава зараз стежить за тим, щоб наявні потужності поступово розподілялися між усіма споживачами.