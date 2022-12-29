За распространения информации о ВСУ будут судить двоих жителей Славянска

Двух жителей Славянска Донецкой области будут судить за распространение координатов мест дислокации ВСУ. Об этом сообщают в Донецкой областной прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры направлены в суд обвинительные акты в отношении двух жителей г. Славянска по фактам распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)» - идет речь в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в июле двое злоумышленников собирали данные о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ на территории Славянска. Отмечается, что мужчина уточнял определенную информацию и координаты на местности, а женщина, используя приложения и мессенджер, посылала указанные сведения на телефон российского мобильного оператора.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялись ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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