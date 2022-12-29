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За поширення інформації про ЗСУ судитимуть двох мешканців Слов'янська

29 грудня 2022, 15:22

За поширення інформації про ЗСУ судитимуть двох мешканців Слов'янська

Двох мешканців Слов'янська Донецької області судитимуть за поширення координат місць дислокації ЗСУ. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців м. Слов’янська за фактами поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)» - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні двоє зловмисників збирали дані про місцезнаходження військовослужбовців та техніки ЗСУ на території Слов'янська. Зазначається, що чоловік уточнював певну інформацію та координати на місцевості, а жінка, використовуючи додатки та месенджер, надсилала зазначену інформацію на телефон російського мобільного оператора.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

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