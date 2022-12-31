Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю ракетную атаку России по Украине.

«31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака — это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это результат судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает — не получат помилования. Мягко говоря», — заявил Зеленский в видеообращении.

Президент подчеркнул, что «изверги, нанесшие несколько волн ракетного удара по людям в предновогодний день, обязательно проиграют».



«Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Террористам этого не изменить. На Пасху они совершали такие удары, на Рождество, на Новый год. Они называют себя христианами, очень кичатся своим православием, но они — за дьявола. За него и с ним», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что все экстренные службы работают там, где были попадания. «Мы оказываем помощь тем, кто пострадал. Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев в настоящее время... К сожалению, есть погибшие», — отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что сегодняший ракетный обстрел является еще одним доказательством того, что поддержку Украины надо увеличивать.



«Я благодарю всех партнеров, кто помог с ПВО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral и т.д. В следующем году будут Patriot. В этом году много сделали С- 300, которые мы получили. Каждая из этих систем — это противодействие террору, это то, что доказывает силу нормальных людей и бесплодие террористов», — отметил Зеленский.