Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Держава-терорист не отримає прощення». Зеленський — про ракетну атаку Росії

31 грудня 2022, 18:55

«Держава-терорист не отримає прощення». Зеленський — про ракетну атаку Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню ракетну атаку Росії по Україні.

«31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака — це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це результат долі Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари і ті, хто їх робить — не отримають помилування. М'яко кажучи»,— заявив Зеленський у відеозверненні.

Президент підкреслив, що «нелюди, які завдали кілька хвиль ракетного удару по людях у передноворічний день, обов'язково програють».

«Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Терористам цього не змінити. На Великдень вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже хизуються своїм православ'ям, але вони — за диявола. За нього і з ним», — наголосив Зеленський.

Він додав, що всі екстрені служби працюють там, де були влучення. «Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв у справжній час... На жаль, є загиблі», — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що сьогоднішній ракетний обстріл є ще одним доказом того, що підтримку України треба збільшувати .

«Я дякую всім партнерам, хто допоміг із ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral та інші. Наступного року буде Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми отримали. Кожна з цих систем — це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей та безплідність терористів», — зазначив Зеленський.

Читайте також:

ЗСУ: Росія випустила понад 20 ракет по України, 12 із них були збиті засобами ППО

Ще за темою

Люди
Володимир Зеленський
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:19
У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини
10:22
«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків
08:49
«ДНР»: У Ясинуватій загинула жінка та поранено двох чоловіків
00:25
Головні події в окупації 30 грудня
19:36
«ДНР»: За рік на окупованій Донеччині загинуло понад тисячу мирних жителів
17:26
Окупанти встановили «особливий режим» в'їзду на Луганщину із Білгородської області
16:37
«ДНР» заявила про загибель жінки через обстріл Ясинуватої
15:44
У Донецьку воду даватимуть п'ять годин замість двох. Але лише три дні
15:09
У Донецьку під час артобстрілу загинув співробітник СК РФ
14:40
За новими «конституціями» «ЛНР» і «ДНР» не можуть застосовувати українські закони
13:58
«ДНР» та «ЛНР» ухвалили нові «конституції». Тепер голів «республік» призначатимуть «парламенти»
13:19
Російські окупанти нарахували у Маріуполі понад 3 тисячі вбитих місцевих жителів
09:50
В угрупованні «ЛНР» показали руйнування після нічних обстрілів у трьох містах
09:03
У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
22:40
Головні події в окупації 29 грудня
Всі новини
21:01
Відновлення України оцінили в один трильйон доларів
18:55
«Держава-терорист не отримає прощення». Зеленський — про ракетну атаку Росії
18:20
ЗСУ: Росія випустила більше 20 ракет по Україні, 12 з них були збиті засобами ППО
16:46
Офіцери та солдати: Єрмак повідомив про великий обмін полоненими
16:12
Ракетний удар по Україні: Кількість постраждалих зростає, зруйновано готель у Києві
15:53
Сили РФ завдали ракетного удару по Краматорську
15:22
У Росії заявили, що 82 військових повернулися з полону
14:19
У Москві готують ППО. Данілов опублікував відео зі знеструмленим Кремлем
14:10
Путін записав новорічне звернення не у Кремля, а на фоні військових
13:19
У Донецьку під обстріл потрапили чотири райони, поранено дві людини
12:28
Гумконвой потрапив під обстріл при в'їзді в Невське — Луганська ОВА
11:59
Кириленко розповів про обстріли та ракетні удари на Донеччині
11:30
Ракета С-300 влучила у відділ поліції в Лимані
10:46
На Донеччині окупанти атакували Авдіївку та обстріляли будівлю поліції
10:22
«ЛНР» заявила, що утримує в полоні 1,2 тисячі українських силовиків
Всі новини
ВІДЕО
Відновлення України оцінили в один трильйон доларів Відновлення України оцінили в один трильйон доларів
31 грудня, 21:01
Донецьк. Фото: Telegram У Донецьку показали готель «Вікторія» після обстрілу
30 грудня, 09:03
Костянтинівка. Фото: ОВА Окупанти завдали по Костянтинівці чотири ракетні удари: Наслідки
29 грудня, 14:15

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама