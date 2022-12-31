Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню ракетну атаку Росії по Україні.



«31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака — це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це результат долі Росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари і ті, хто їх робить — не отримають помилування. М'яко кажучи»,— заявив Зеленський у відеозверненні.



Президент підкреслив, що «нелюди, які завдали кілька хвиль ракетного удару по людях у передноворічний день, обов'язково програють».



«Ракети проти народу. Саме проти народу. Це зробили нелюди, і нелюди програють. Терористам цього не змінити. На Великдень вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже хизуються своїм православ'ям, але вони — за диявола. За нього і з ним», — наголосив Зеленський.



Він додав, що всі екстрені служби працюють там, де були влучення. «Ми надаємо допомогу тим, хто постраждав. Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв у справжній час... На жаль, є загиблі», — зазначив Зеленський.



Він підкреслив, що сьогоднішній ракетний обстріл є ще одним доказом того, що підтримку України треба збільшувати .



«Я дякую всім партнерам, хто допоміг із ППО. IRIS-T, Crotale, NASAMS, Hawk. ПЗРК "Перун", Mistral та інші. Наступного року буде Patriot. Цього року багато зробили С-300, які ми отримали. Кожна з цих систем — це протидія терору, це те, що доводить силу нормальних людей та безплідність терористів», — зазначив Зеленський.