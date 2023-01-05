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Песков опроверг слухи о поездке Путина в Донецк на Рождество

05 января 2023, 19:37

Песков опроверг слухи о поездке Путина в Донецк на Рождество

Президент России Владимир Путин не приедет в оккупированный Донецк на православное Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что якобы Путин намерен побывать в Донецкой области в ближайшие дни.

Ранее, в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы Путин приедет во временно захваченный россиянами Донецк 7 января 2023 года. Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об «‎анонсированной» поездке.

30 декабря Дмитрий Песков заявил, что Путин нескоро вернется к встречам с журналистами с той же периодичностью, что и до пандемии — из-за гриппа и «‎мутации коронавируса».

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