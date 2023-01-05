Пєсков спростував чутки про поїздку Путіна до Донецька на Різдво

Президент Росії Володимир Путін не приїде до окупованого Донецька на православне Різдво. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи чутки про те, що нібито Путін має намір побувати на Донеччині найближчими днями.



Раніше, у Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що нібито Путін приїде у тимчасово захоплений росіянами Донецьк 7 січня 2023 року. Пєсков заявив, що Кремлю нічого не відомо про «анонсовану» поїздку.

30 грудня Дмитро Пєсков заявив, що Путін нескоро повернеться до зустрічей з журналістами з тією ж періодичністю, що і до пандемії — через грип і «мутацію коронавірусу».