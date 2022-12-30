Президент России Владимир Путин нескоро вернется к встречам с журналистами с той же периодичностью, что и до пандемии — из-за гриппа и «‎мутации коронавируса». Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



По его словам, сейчас происходит «процесс мутации коронавируса и сильные эпидемиологические волны разных штаммов гриппа», поэтому ответственные за здоровье и безопасность президента страны-агрессора должны принимать надлежащие меры предосторожности.



«В таких условиях здоровье президента – этот вопрос государственной безопасности. Поэтому ожидать, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу: не будет‎»‎, — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть покупателям, соблюдающим установленный Западом потолок цен.



Президент РФ Владимир Путин побывал в Украине, в зоне так называемой «спецоперации», и общался там с командующими войск. Позже издание «Агентство» пришло к выводу, что Путин посетил штаб войск Южного военного округа (ЮВО), который находится в Ростове-на-Дону.