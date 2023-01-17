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Украина получит третью батарею систем ПВО Patriot

17 января 2023, 23:14

Украина получит третью батарею систем ПВО Patriot

Украина должна получить от разных стран уже три батареи зенитно-ракетных систем Patriot, которые призваны защитить страну от российских ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Как раз сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжение наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot. Спасибо, Марк! То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями для укрепления нашей ПВО», — заявил Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 17 января заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.

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