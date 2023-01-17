Україна отримає третю батарею систем ППО Patriot

Україна має отримати від різних країн уже три батареї зенітно-ракетних систем Patriot, які покликані захистити країну від російських ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.



«Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО», — заявив Зеленський.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 17 січня заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами та Німеччиною.