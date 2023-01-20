У Краматорську Донецької області пролунали вибухи

У Краматорську Донецької області прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Також про вибухи пишуть у місцевих групах у соцмережах. Користувачі припускають, що Росія завдала ракетного удару.



Зазначається, що в районі Іванівки від вибуху посипалася штукатурка.

Над одним із районів міста піднімається густий дим.



Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста.



Тим часом у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу.

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