У Краматорську Донецької області пролунали вибухи

У Краматорську Донецької області прогриміли два потужні вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Також про вибухи пишуть у місцевих групах у соцмережах. Користувачі припускають, що Росія завдала ракетного удару.
Зазначається, що в районі Іванівки від вибуху посипалася штукатурка.
Над одним із районів міста піднімається густий дим.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста.
Тим часом у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях оголошено повітряну тривогу.
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