На Донетчине российские силы обстреляли 13 населенных пунктов

Донецкая область. Фото: полиции

На Донетчине за сутки оккупанты совершили 28 огневых атак, есть погибшие и травмированные гражданские, а также разрушения. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Полицейские фиксируют последствия обстрелов в 13 населенных пунктах. Под огнем находились Авдеевка, Краматорск, Лиман, Бахмут, Курахово, Великая Новоселка, Нью-Йорк, Времовка, Нескучное, Карловка, Дружба, Белокузьминовка, Плещеевка. Войска РФ били из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», артиллерии, минометов.



Уничтожены и повреждены 40 гражданских объектов: 20 жилых домов, школа, детские сады, профилакторий, амбулатория, магазины, торговый павильон, теплосети, газопровод, хозяйственная постройка, автомобили, автодорога.



Оккупанты нанесли удар тремя ракетами «С-300» по Краматорску. Разрушениям подверглись один многоквартирный и три частных дома, школа, детский сад, профилакторий. Еще одну ракету оккупанты выпустили по Белокузьминовке, попали в детсад и частный дом.



Из «Смерчей» российские войска нанесли удар по Лиману, поврежден нежилой многоквартирный дом. Из «Градов» и артиллерии оккупанты накрывали Авдеевку, город выдержал 11 атак.



Из реактивной артиллерии оккупанты обстреляли Курахово, разрушениям подверглись пять многоквартирных и два частных дома, магазин, объекты критической инфраструктуры.



«В результате вражеских атак есть погибшие и раненые в Бахмуте. Также есть травмированный в поселке Ямполь, человек получил ранения в результате подрыва на вражеской мине», — проинформировали в ведомстве.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: В Константиновке утром прогремели взрывы

Смотрите также:



