На Донеччині російські сили обстріляли 13 населених пунктів

Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині за добу окупанти здійснили 28 вогневих атак, є загиблі та травмовані цивільні, а також руйнування. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.



Поліцейські фіксують наслідки обстрілів у 13 населених пунктах. Під вогнем перебували Авдіївка, Краматорськ, Лиман, Бахмут, Курахове, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Времівка, Нескучне, Карлівка, Дружба, Білокузьминівка, Плещіївка. Війська РФ били із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії, мінометів.



Знищено та пошкоджено 40 цивільних об'єктів: 20 житлових будинків, школу, дитячі садки, профілакторій, амбулаторію, магазини, торговельний павільйон, тепломережі, газопровід, господарську споруду, автомобілі, автодорогу.



Окупанти завдали удару трьома ракетами «С-300» по Краматорську. Руйнувань зазнали один багатоквартирний і три приватні будинки, школа, дитячий садок, профілакторій. Ще одну ракету окупанти випустили по Білокузьминівці, влучили в дитсадок і приватний будинок.



Зі «Смерчів» російські війська завдали удару по Лиману, пошкоджено нежитловий багатоквартирний будинок. Із «Градів» та артилерії окупанти накривали Авдіївку, місто витримало 11 атак.



З реактивної артилерії окупанти обстріляли Курахове, руйнувань зазнали п'ять багатоквартирних і два приватних будинки, магазин, об'єкти критичної інфраструктури.



«Через ворожі атаки є загиблі та поранені в Бахмуті. Також є травмований у селищі Ямпіль, чоловік отримав поранення внаслідок підриву на ворожій міні», — поінформували у відомстві.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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