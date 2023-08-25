Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 94 млн євро

Президент Фінляндії Саулі Ніїністіо на пропозицію уряду 25 серпня ухвалив рішення про надання Україні 18-го пакету військової допомоги. Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

Вартість пакету складає 94 млн. євро. Сукупна відновна вартість усіх поставлених пакетів військової техніки складає близько 1,3 мільярда євро.

«Підтримка Фінляндії та наших союзників Україні залишається непохитною. Ключове питання з погляду майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії — це здатність стримати агресію Росії проти України», — зазначив міністр оборони Антті Хакканен.

З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечного прибуття допомоги до місця призначення подальші подробиці щодо утримання пакету, способу доставки та графіка не надаються.

«При ухваленні рішення про надання Фінляндією додаткової допомоги було враховано як потреби України, так і ресурси фінських Збройних сил», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа зазначив , що передасть Україні пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS.