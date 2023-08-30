Росіяни обстріляли село на Донеччині: є руйнування

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Сьогодні вранці, 30 серпня, російські війська атакували Мирноградську громаду Донецької області. Внаслідок обстрілів є руйнування. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по селу Рівне Мирноградської громади — пошкоджено 12 будинків і зруйновано ангар», — написав він.

За даними Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямку одна людина загинула у Багатирі Великоновосілківської громади. У Вугледарській громаді пошкоджено 3 будинки в Новоукраїнці, під вогнем Вугледар, Пречистівка та Максимівка.

На Донецькому напрямку у Кураховому поранено 7 осіб, пошкоджено 19 будинків.

На Горлівському напрямку пошкоджено офісне приміщення у Полтавці Іллінівської громади. У Торецькій громаді пошкоджено 4 будинки та 2 інфраструктурні об'єкти.

На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, зафіксовано 58 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Донецьку область.