У Росії знову спрацювала система ППО: під удар потрапили Псков, Курчатов та Москва

Сьогодні вночі, 1 вересня, в РФ спрацювала система ППО в районі псковського мікрорайону Крести - неподалік, де розташований аеродром, повідомив російський телеграм-канал.



У небі було виявлено невідомий об'єкт, який, за словами місцевих жителів, було знищено.



Пізніше з'явилася інформація, що два БПЛА атакували місто Курчатов у Курській області. Попередньо пошкодження отримали адміністративний та житловий будинки.



У московських аеропортах оголошено план «Ковер». Рейси на виліт і приліт затримуються. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у Внуково затримано 16 рейсів та 6 скасовано, у Домодєдово — скасовано 14 рейсів та 19 затримано.



Московський мер Сергій Собянін заявив про роботу сил ППО поруч із Люберцями, зазначивши, що було припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков, а 31 серпня в російському місті Брянську знову чути вибухи.