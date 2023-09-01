В Белгородской области РФ неспокойно: губернатор сообщил о «сбитии» беспилотника

Сегодня, 1 сентября, силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написало он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, также 1 сентября в РФ сработала система ПВО в районе псковского микрорайона Кресты — неподалкку, где расположен аэродром.