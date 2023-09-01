У Білгородській області РФ неспокійно: губернатор повідомив про «збиття» безпілотника

Сьогодні, 1 вересня, сили протиповітряної оборони збили безпілотник літакового типу у небі над Білгородським районом Білгородської області. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

«У Білгородському районі спрацювала наша система ППО — збитий БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків», — написало він.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, також 1 вересня у РФ спрацювала система ППО в районі псковського мікрорайону Крести — неподалік, де розташований аеродром.