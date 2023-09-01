При обстреле россиянами Донецкой области разрушено десять домов

Оккупанты за последние сутки подвергли серьезному обстрелу Донецкую области, в результате чего, было разрушено десять домов. О чем сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Военные РФ наносили удары по жилым домам местных жителей, используя авиацию, танки и артиллерию.
На Волноваском направлении россияне нанесли авиаудар по Великой Новоселке, обстреляли Угледар и Новоукраинку – без жертв.
На Донецком направлении поврежден дом в Новоалександровке Гродовской общины. В Мемрике Новогродовской общины повреждено культовое сооружение.
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В течение ночи обстреляны окрестности Курахово. Утром под огнем танков и артиллерии оказались пять улиц Авдеевки. Зафиксированы также обстрелы Красногоровки и окрестностей Очеретинской общины.
Результаты обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Павел Кириленко / telegram
На Горловском направлении обстреляна Длинная Балка Ильиновской общины. В Щербиновке Торецкой общины повреждены два дома, еще два дома - в Часовоярской общине.
Результаты обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Павел Кириленко / telegram
На Лисичанском направлении ранен человек в Заречном Лиманской общине. В Переездном Звановской общины разрушен дом, поврежден еще четыре. В Северске поврежден дом.
Результаты обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: Павел Кириленко / telegram
Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донетчины, ранили еще 1.