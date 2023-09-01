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Під час обстрілу росіянами Донецької області зруйновано десять будинків

01 вересня 2023, 10:43

Під час обстрілу росіянами Донецької області зруйновано десять будинків

Результати обстрілів на Донеччині росіянами. Фото: Павло Кириленко / telegram Результати обстрілів на Донеччині росіянами. Фото: Павло Кириленко / telegram

Окупанти за останню добу зазнали серйозного обстрілу Донецької області, внаслідок чого було зруйновано десять будинків. Про що повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Військові РФ завдавали ударів по житлових будинках місцевих жителів численні удари, використовуючи авіацію, танки та артилерію.

На Волноваському напрямку росіяни завдали авіаудару Великої Новосілки, обстріляли Вугледар та Новоукраїнку – без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Новоолександрівці Гродівської громади. У Мемрику Новогродівської громади пошкоджено культову споруду.

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Протягом ночі обстріляно околиці Курахового. Вранці під вогнем танків та артилерії опинилися п'ять вулиць Авдіївки. Зафіксовано також обстріли Красногорівки та околиць Очеретинської громади.

Результати обстрілів на Донеччині росіянами. Фото: Павло Кириленко / telegram

На Горлівському напрямку обстріляно Довгу Балку Іллінівської громади. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено два будинки, ще два будинки – у Часовоярській громаді.

Результати обстрілів на Донеччині росіянами. Фото: Павло Кириленко / telegram

На Лисичанському напрямку поранено людину в Зарічному Лиманській громаді. У Переїзній Званівській громаді зруйновано будинок, пошкоджено ще чотири. У Сіверську пошкоджено будинок.

Результати обстрілів на Донеччині росіянами. Фото: Павло Кириленко / telegram


Усього за добу росіяни вбили 1 мешканця Донбасу, поранили ще 1. Детальніше дивіться на інфографіці.

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