Россия нанесла авиаудар по Бериславскому району: есть погибший и раненые

Оккупанты атаковали Бериславский район, Херсонской области, нанеся удар управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Есть погибший и пострадавшие. Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы об Одрадокаменке. Попали в частные дома. 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — написал Александр Прокудин.



Еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения.



Местные службы разбираются с ударом, который повлек за собой повреждение ряда домов в селе.

Ранее, российские войска совершили 77 обстрелов по Херсонской области. В результате российской агрессии погибли три мирных жителя, еще трое — получили ранения.