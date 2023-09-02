Росія завдала авіаудару по Бериславському району: є загиблий та поранені

Окупанти атакували Бериславський район, Херсонської області, завдавши удару керованими авіабомбами. Про це повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.



«Є загиблий та постраждалі. Окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам'янці. Влучили по приватних будинках. 43-річний чоловік зазнав травм несумісних із життям», — написав Олександр Прокудін.



Ще одна людина була госпіталізована у тяжкому стані. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення.



Місцеві служби розбираються з ударом, який спричинив пошкодження низки будинків у селі.

Раніше російські війська здійснили 77 обстрілів по Херсонській області. Внаслідок російської агресії загинули троє мирних жителів, ще троє — отримали поранення.