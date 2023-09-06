В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА

На временно захваченных территориях Луганской области готовятся к очередной волне мобилизации. Местные банки начали передавать информацию о своих клиентах военным комиссариатам. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Отделения банков, действующих в так называемой «ЛНР», начали предоставлять информацию о своих клиентах к военкоматам, где готовятся к очередной волне принудительной мобилизации. Ее должны объявить по завершении голосования на псевдовыборах», — написал он.

По его словам, в банках начали звонить клиентам, чтобы те пришли в отделение для проверки информации о себе, которая и будет передаваться в соответствующие структуры.

Лысогор отметил, что особое внимание будет уделяться бывшим сотрудникам органов внутренних дел.

Напомним, россияне продолжают готовиться к принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий юга Украины.