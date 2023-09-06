В окупованій Луганській області працівники банків передають інформацію про клієнтів до військкоматів — ОВА

На тимчасово захоплених територіях Луганщини готуються до чергової хвилі мобілізації. Місцеві банки почали передавати інформацію про своїх клієнтів військовим комісаріатам. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Відділення банків, що діють у так званій ЛНР, почали надавати інформацію про своїх клієнтів до військкоматів, де готуються до чергової хвилі примусової мобілізації. Її мають оголосити після завершення голосування на псевдовиборах», — написав він.

За його словами, у банках почали дзвонити клієнтам, щоб ті прийшли до відділення для перевірки інформації про себе, яка і передаватиметься у відповідні структури.

Лисогор зазначив, що особлива увага приділятиметься колишнім співробітникам органів внутрішніх справ.

Нагадаємо, росіяни продовжують готуватись до примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій півдня України.