Через обстріл військ РФ за добу постраждали 58 мирних жителів Донецької області

Правоохоронці зафіксували наслідки 25 ударів військ РФ по Донецькій області, постраждали 58 цивільних. Фото: Поліція Донецької області

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за добу постраждали 58 осіб, війська РФ завдали 25 ударів по 13 населеним пунктам регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.



Російська армія атакувала міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Богоявленка, Дружба, Ласточкине, Новоукраїнка, Тихонівка, Шахтарське.

Донецьку область обстріляли авіаракетою «Р-37», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією. Пошкоджено 44 цивільні об'єкти — 15 житлових будинків, 20 торгових павільйонів, аптеку, гараж, автомобілі, будівлю банку, ЛЕП, газову трубу.

По Костянтинівці російські загарбники вдарили з авіації та РСЗВ. Є загиблі та поранені люди. Пошкоджено 20 торгових павільйонів, 4 автомобілі, банк, аптеку. Щодо ситуації у Костянтинівці буде опубліковано додаткову інформацію.





РСЗВ «Град» армія РФ обстріляла Сіверськ. Загинула людина, ще троє отримали поранення.





По Новоукраїнці окупанти били з РСЗВ «Ураган» та артилерії, вбили цивільну особу.





Внаслідок артилерійських обстрілів поранили людину у Великій Новосілці та двох у Торецьку.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 61 особу, з початку обов'язкової евакуації — 89 484 особи, серед них 11 299 — дітей, 3 976 — людей з інвалідністю.

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