Сирський показав, як українські бійці знищили російського кулеметника

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військовослужбовці з дистанції 880 метрів знищили російського кулеметника. Відео Сирський опублікував у Telegram.

«З дистанції 880 метрів було знищено російського кулеметника», — йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, окупантів знищила група «Привид» Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив про загострення ситуації в Авдіївці та поблизу міста.