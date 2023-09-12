За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 1200 случаев Covid

Лидерами по показателям коронавирусной инфекции являются Днепропетровская, Одесская области и город Киев. Про появление новых случаев Covid сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.



По его словам, сезон респираторно-вирусных инфекций приближается и на уровне национальных лабораторий в Украине продолжают следить за тем, какие штаммы циркулируют в нашей стране. Это позволит в дальнейшем понимать прогноз развития ситуаций.



«Covid перешел в стадию сезонных заболеваний на уровне с гриппом. Эта инфекция не исчезает и в медучреждениях продолжают фиксировать случаи коронавирусной инфекции», — заявил замминистра здравоохранения.



Он также отметил, что из 1200 заболевших 200 инфицированных — люди старше 50-и лет, и у них болезнь трансформировалась в более сложную форму, которая требовала госпитализации.

Напомним, в украинских медицинских учреждениях уже подготовлено на зиму 4 095 генераторов.