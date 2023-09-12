За минулий тиждень в Україні зафіксовано 1200 випадків Covid

Лідерами за показниками коронавірусної інфекції є Дніпропетровська, Одеська області та місто Київ. Про появу нових випадків Covid повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.



За його словами, сезон респіраторно-вірусних інфекцій наближається і на рівні національних лабораторій в Україні продовжують стежити, які штами циркулюють у нашій країні. Це дозволить надалі розуміти прогноз розвитку ситуацій.



«Covid перейшов у стадію сезонних захворювань на рівні із грипом. Ця інфекція не зникає і в медустановах продовжують фіксувати випадки коронавірусної інфекції», - заявив заступник міністра охорони здоров'я.



Він також зазначив, що з 1200 хворих, 200 інфікованих — люди старше 50 років, і у них хвороба трансформувалася у складнішу форму, яка вимагала госпіталізації.

Нагадаємо, в українських медичних закладах уже підготовлено на зиму 4095 генераторів.