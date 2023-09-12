«ДНР»: Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі

На окупованій Росією частині Донецькій області сталася надзвичайна ситуація сьогодні, 12 вересня. Вагітна жінка підірвалася на вибухонебезпечному предметі. Про це повідомили у «СЦКК ДНР».



«На автодорозі "Ясинувата-Горлівка" в результаті підриву на вибухонебезпечному предметі важкі поранення отримала вагітна жінка 1986 року народження», — зазанчається в повідомлені.



Зазначається, що жінка жива, за її життя борються лікарі.



Нагадаємо, на Херсонщині на російській міні підірвалися троє вибухотехніків, наймолодший перебуває у лікарні.