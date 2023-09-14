Внаслідок обстрілу Авдіївки поранено одного цивільного — ОВА

Окупанти поранили цивільного в Авдіївці. Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти протягом 13 вересня вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого одна людина в Авдіївці отримала поранення. Про це повідомили у Донецькій ОВА.



«За 13 вересня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — в Авдіївці. Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.



Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1708 людей, ще 4131 мешканець отримав поранення.



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