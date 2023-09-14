Внаслідок обстрілу Авдіївки поранено одного цивільного — ОВА

Російські окупанти протягом 13 вересня вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого одна людина в Авдіївці отримала поранення. Про це повідомили у Донецькій ОВА.
«За 13 вересня росіяни поранили 1 жителя Донецької області — в Авдіївці. Поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.
Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1708 людей, ще 4131 мешканець отримав поранення.
Нагадаємо, окупанти скинули вибухівку на село на Херсонщині.