ЗСУ мають успіх у наступі на південь від Бахмута

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південь від міста Бахмут.



«Мали частковий успіх у районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці», — сказав спікер.



У Генштабі також підтвердили успіх у районі Бахмута, зазначивши, що Збройні сили України завдають ворогові значних втрат.



У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському та Бахмутському напрямках противник досі не залишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах на північний схід від Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області.

Нагадаємо, ЗСУ продемонстрували процес знищення «Шахедів».