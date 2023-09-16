Війська РФ вдарили по Харкову «Іскандерами»

Слідчі оглядають місце удару у Харкові після прильоту «Іскандера». Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Сьогодні, 16 вересня, російські війська вдарили по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.



Після атаки окупантів у місті пошкоджено будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва.



«Росіяни знову калічать цивільних. Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К», — пояснив ситуацію поліцейський.



Начальник слідчого управління Сергій Болвінов підтвердив, що постраждалих доправили до лікарні, додавши, що вони є звичайними цивільними.



Сьогодні вранці окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту Харків.

Нагадаємо, у Чернігівській області ракетним обстрілом з боку РФ пошкоджено будівлю місцевого Будинку культури.