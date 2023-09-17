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В Чернигове трех рабочих засыпало зерном: медики констатировали смерть

17 сентября 2023, 16:18

В Чернигове трех рабочих засыпало зерном: медики констатировали смерть

В Чернигове трех человек засыпало зерном на элеваторе. Фото: ГСЧС В Чернигове трех человек засыпало зерном на элеваторе. Фото: ГСЧС

В Чернигове произошел несчастный случай, трех людей засыпало зерном. В результате чего трое работников предприятия погибли. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Около 11:00 в Чернигове, на территории одного из предприятий, во время разгрузки зерна из элеватора состоялось разрушение металлического конуса силоса, в результате чего высыпалось около 100 тонн зерна. Под завалом оказались трое работников предприятия», — говорится в сообщении.

Спасатели высвободили из-под зерна трех человек, медики констатировали смерть.

На месте привлекалось 39 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Херсонской области пострадал аграрий

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