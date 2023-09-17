У Чернігові трьох робітників засипало зерном: медики констатували смерть

У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі. Фото: ДСНС

У Чернігові стався нещасний випадок, троє людей засипало зерном. Внаслідок чого троє працівників підприємства загинули. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.



«Близько 11:00 у Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватора відбулася руйнація металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники звільнили з-під зерна трьох людей, медики констатували смерть.

На місці залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у Херсонській області постраждав аграрій.