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У Чернігові трьох робітників засипало зерном: медики констатували смерть

17 вересня 2023, 16:18

У Чернігові трьох робітників засипало зерном: медики констатували смерть

У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі. Фото: ДСНС У Чернігові трьох людей засипало зерном на елеваторі. Фото: ДСНС

У Чернігові стався нещасний випадок, троє людей засипало зерном. Внаслідок чого троє працівників підприємства загинули. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Близько 11:00 у Чернігові, на території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватора відбулася руйнація металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники звільнили з-під зерна трьох людей, медики констатували смерть.

На місці залучалося 39 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у Херсонській області постраждав аграрій.

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