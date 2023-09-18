Перейшли на бік РФ. Священика та ексрегіонала судитимуть за колабораціонізм

Судитимуть двох «начальників» окупаційної адміністрації так званої ЛНР. Фото: Луганська прокуратура

Двоє мешканців Старобільського району Луганської області після початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік РФ. Зрадники почали працювати «начальниками» окупаційної адміністрації «ЛНР», їх звинувачують у колабораціонізмі. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.



Обвинуваченими виявились настоятель храму московського патріархату, який одночасно був старостою сіл Морозівка, Зоринівка та Шелестівка та ексрегіонал, колишній голова Великоцької сільради.



«Вони обійняли посади «начальників відділів життєзабезпечення сіл Морозівка та Великоцької адміністрації Міловського району ЛНР». Чиновники беруть участь у медійних заходах місцевих пропагандистських телеканалів, де розповідають про налагодження життя вказаних населених пунктів», — йдеться у повідомленні.



Наразі обвинувачених оголошено у розшук. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.



Нагадаємо, затримано мешканців Луганської та Донецької областей, семеро з яких перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного російського вторгнення, отримали підозру Івано-Франківської обласної прокуратури.