Російські БПЛА атакували Львів: ударили по складу, є загиблий

Наслідки атаки у Львові. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських безпілотників, сьогодні 19 вересня, на території Львова сталася пожежа на промисловому складі. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.



За словами голови міста, наслідки удару почали усувати міські служби.



«Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному із районів Львова. Поки що відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється. На складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають, тобто поки що відомо про одну людину, яка постраждала в результаті атаки», — написав Андрій Садовий у своєму телеграмі.



Постраждалим, якого дістали з-під завалів на складі у Львові, був хлопець 26 років. У нього відкритий перелом кінцівки та він вже у лікарні, і йому надають усю необхідну допомогу.



Оновлено. Пізніше Садовий повідомив, що під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок атаки.



Мер також додав, що рух транспорту на вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидва боки перекрито. Тут працює спецтехніка та всі відповідні служби.



У ДСНС уточнили, що горять три складські будівлі на площі 9450 кв.м.

Нагадаємо, окупанти увечері, 18 вересня, обстріляли Херсон.