Армия РФ обстреляла ракетами село в Донецкой области: есть жертвы, много разрушений

Оккупанты атаковали село в Донецкой области. Фото: прокуратура

Российские оккупационные войска сегодня днем, 19 сентября, обстреляли село Петропавловка Волновахского района Донецкой области. В результате атаки пострадали четыре человека. Об этом сообщили в прокуратуре.



По предварительным данным, россияне атаковали населенный пункт тремя ракетами «Искандер» и одной – «Х-35».

«От попадания средств поражения по одной из улиц села получили ранения четверо людей. Среди пострадавших семья: 58-летние муж и жена и сын 30 лет.На момент атаки семья находилась в собственном доме, а сосед попал под обстрел возле их дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены 6 частных домов, гаражи, хозяйственная постройка и ангар.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение суток ВС РФ 19 раз обстреляли гражданское население Донецкой области из авиации, РСЗО «Град», артиллерии, танков и минометов.