Армія РФ обстріляла ракетами село на Донеччині: є жертви, багато руйнувань

Окупанти атакували село на Донеччині. Фото: прокуратура

Російські окупаційні війська сьогодні вдень, 19 вересня, обстріляли село Петропавлівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомили у прокуратурі.



За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами «Іскандер» та однією — «Х-35».

«Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян. Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку», — йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено 6 приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом доби ЗС РФ 19 разів обстріляли громадянське населення Донецької області з авіації, РСЗВ , артилерії, танків та мінометів.