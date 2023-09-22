В Нацполиции показали результат ракетного удара по Одесской области

Поврежденный дом. Фото: Нацполиция Одесской области

В результате удара гиперзвуковой ракетой «Оникс», вечером 21 сентября, россияне повредили объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, а также дом и автомобиль. Про последствия атаки сообщили в главном управлении Нацполиции Одесской области.

Уничноженный автомобиль. Фото: Нацполиция

На месте попадания экстренные службы провели работу по устранению последствий удара оккупантов. Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления России.







Ранее пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщила об атаке на Одесскую область.