У Нацполіції показали результат ракетного удару по Одеській області

Пошкоджений будинок. Фото: Нацполіція Одеської області

Внаслідок удару гіперзвуковою ракетою «Онікс», увечері 21 вересня, росіяни пошкодили об'єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі, а також будинок та автомобіль. Про наслідки атаки повідомили у головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Принижений автомобіль. Фото: Нацполіція

На місці влучення екстрені служби провели роботу з усунення наслідків удару окупантів. Поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові докази злочину Росії.







Раніше пресслужба Сил оборони півдня України повідомила про атаку на Одеську область.