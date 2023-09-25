Оккупанты обстреляли Авдеевку из танков и артиллерии: есть разрушения

Российские оккупанты ночью и утром атаковали Авдеевку Донецкой области. В результате чего пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной военной администрации.



«На Донецком направлении ночью россияне обстреляли Авдеевку из танков, а утром из артиллерии и Градов — повреждены 2 дома», — говорится в сообщении.

Также известно, что в Очеретинской громаде повреждено 8 домов: 6 в Новоселовке Первой и 2 в Орловке. В Кураховской громаде обстреляны Кураховка и Островское — без жертв.



Так, ситуация в регионе следующая:



На Волновахском направлении в Шахтерском Великоновоселковской громады повреждены 2 дома. Угледар попал под обстрелы 31 раз.



На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и 1 инфраструктурный объект. 1 дом поврежден в Торецке, еще 1 — в Северном. В Соледарской громаде под огнем Роздоловка, Васюковка и Миньковка.



На Лисичанском направлении 2 человека убиты в Заречном Лиманской громады, поврежден дом в Торском. Под огнем Звановка и Северск.

Напомним, 23 сентября российские оккупанты обстреляли из танков многоквартирный жилой дом.