Окупанти обстріляли Авдіївку з танків та артилерії: є руйнування

Російські окупанти вночі та вранці атакували Авдіївку Донецької області. Внаслідок чого постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



«На Донецькому напрямку вночі росіяни обстріляли Авдіївку з танків, а вранці з артилерії та Градів — пошкоджено 2 будинки», — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що в Очеретинській громаді пошкоджено 8 будинків: 6 у Новоселівці Першій та 2 в Орлівці. У Курахівській громаді обстріляно Курахівку та Острівське — без жертв.



Так, ситуація у регіоні така:



На Волноваському напрямі у Шахтарському Великоновосілківській громаді пошкоджено 2 будинки. Вугледар потрапив під обстріл 31 раз.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та 1 інфраструктурний об'єкт. 1 будинок пошкоджений у Торецьку, ще 1 — у Північному. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка та Міньківка.

На Лисичанському напрямку 2 особи вбито у Зарічному Лиманській громаді, пошкоджено будинок у Торському. Під вогнем Званівка та Сіверськ.

Нагадаємо, 23 вересня російські окупанти обстріляли із танків багатоквартирний житловий будинок.