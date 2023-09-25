На Луганській ділянці фронту ЗСУ знищили за добу два танки ЗС РФ

Минулої доби на Луганській ділянці фронту ЗСУ знищено ще два танки ЗС РФ, ліквідовано близько 150 загарбників. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

На Лімано-Куп'янському напрямку за добу, за його даними, знищено або пошкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, два міномети, три автомобілі, склад з БК та один БПЛА військ РФ.

«А ще там ліквідовано 145 окупантів. Ворог здійснив 11 авіаційних ударів та понад 520 разів бив по позиціях українських захисників з артилерії», — сказав Євлаш.

Крім того, він зазначив, що поблизу Білогорівки ЗС РФ активно застосовують різні артилерійські системи, шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

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