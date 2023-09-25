Війська РФ будують укріплення поблизу Маріуполя — Андрющенко

Неподалік окупованого Маріуполя російські військовослужбовці продовжують будувати укріплення, а також завозять бетоновози для фортифікацій. Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.



«Росіяни продовжують будівництво укріплень по трикутнику: село Нікольське — село Стародубівка — село Розівка (Запорізька область). Повний набір», — написав він.



Також Андрющенко зазначив, що окрім деревини та «зубів дракона» почали заганяти бетоновози для посилення фортифікації.



Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти посилюють лінію оборони в Микільсько-Мангуському районі поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.