Окупанти обстріляли центр Часового Яру

Пошкоджено щонайменше 4 приватні та 3 багатоквартирні будинки, дитсадок. Фото: Донецька ОВА

Росіяни сьогодні вдень, 25 вересня, обстріляли місто Часів Яр – снаряди потрапили як у приватний сектор, так і в район багатоповерхової забудови. Про що повідомили у Донецькій ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будівель. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше чотири приватні та три багатоквартирні будинки, дитсадок, котельня та промислову будівлю. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будівель. Фото: Донецька ОВА

Внаслідок обстрілу пошкоджено 11 будівель. Фото: Донецька ОВА

Раніше окупаційні війська протягом 24 вересня обстрілювали населені пункти Луганської області.



