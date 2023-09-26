Армия РФ ночью обстреляла Славянск, есть попадания

Фото: Славянская городская администрация

Около трех часов ночи враг снова обстрелял город Славянск Донецкой области, есть попадание в инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«В Славянске снова недоброе утро. Приблизительно в 3:00 два прилета в район БЗС. Разрушено здание автостанции. Пострадали рынок и кафе, прилегающие к трассе», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обошлось без жертв.

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Зруйновано будівлю автостанції. Постраждали ринок та кафе, прилеглі до траси. Обійшлося без жертв https://t.co/wfi7a98Nng pic.twitter.com/oaonaKmJMS — Новини Донбасу (@novostidnua) September 26, 2023

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