Армія РФ вночі обстріляла Слов'янськ, є влучання

Фото: Слов'янська міська адміністрація

Близько третьої години ночі ворог знову обстріляв місто Слов'янськ Донецької області, є влучення в інфраструктурні об'єкти. Про цеповідомив голова Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«У Слов'янську знову недобрий ранок. Приблизно о 3:00 два прильоти до району БЗС. Зруйновано будівлю автостанції. Постраждали ринок та кафе, прилеглі до траси», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що обійшлося без жертв.

Російські війська вночі вдарили по Слов'янську



Зруйновано будівлю автостанції. Постраждали ринок та кафе, прилеглі до траси. Обійшлося без жертв https://t.co/wfi7a98Nng pic.twitter.com/oaonaKmJMS — Новини Донбасу (@novostidnua) September 26, 2023

Окупанти увечері 25 вересня обстріляли Авдіївку, внаслідок чого зруйновано п'ятиповерховий будинок.