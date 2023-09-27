С середины сентября 2023 года Россия, скорее всего, впервые ввела в действие элементы своей новой 25-й общевойсковой армии, которая скорее направлена на усиление чрезмерно растянутой линии, чем для полноценной новой атаки. Об этом в своем отчете написала британская разведка.



Новое формирование начало движение в Украину с конца августа 2023 года. Армия состоит из подразделения 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, как сообщается, они ведут боевые действия на участке фронта к западу от Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.



С начала вторжения Россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая потенциально могла бы стать основой нового крупного наступательного удара.



Учитывая, что новые формирования, очевидно, развертываются по частям для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно.



Напомним, что после трех месяцев мучительно медленного прогресса контрнаступление Украины набирает обороты.