Російський наступ у найближчі тижні малоймовірний

З середини вересня 2023 року Росія, швидше за все, вперше ввела в дію елементи своєї нової 25-ї загальновійськової армії, яка скоріше спрямована на посилення надмірно розтягнутої лінії, ніж для повноцінної нової атаки. Про це у своєму звіті написала британська розвідка.



Армія складається з підрозділу 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, як повідомляється, вони ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.



З початку вторгнення Росія лише зрідка зберігала незалучене угруповання розміром з армію, яке б потенційно могло стати основою нового великого наступального удару.



Враховуючи, що нові формування, очевидно, розгортаються частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний.



Нагадаємо, що після трьох місяців болісно повільного прогресу контрнаступ України набирає обертів.