Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила про вихід з Росії

Binance уклала угоду про продаж всього свого російського бізнесу компанії CommEX і на відміну від угод, раніше здійснених міжнародними компаніями в Росії, в рамках цієї угоди Binance не залишиться права на отримання частини прибутку після продажу і можливості зворотного викупу часткою в бізнесі.



Про вихід із ринку РФ було сказано у блозі на сайті компанії. З метою забезпечення планомірного переходу існуючих користувачів на іншу платформу процес відключення займе до одного року.



«Дивлячись у майбутнє, ми визнаємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance з дотримання вимог», - сказав Ной Перлман, директор з дотримання нормативних вимог.

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Протягом наступних кількох місяців Binance закриє біржові сервіси та інші бізнес-напрямки у Росії. Попри те, що фінансові подробиці угоди залишаються конфіденційними, слід зазначити, що в рамках цієї угоди Binance повністю припиняє свою діяльність у Росії.